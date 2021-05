Na gali Knockout Boxing Night 15 doszło do niezwykłych debiutów. W boksie pierwszy raz walczyli influencerzy, a w nowej roli zaprezentowali się także Marcin Najman i Rafał Jackiewicz.

Gala Knockout Boxing Night 15 była pierwszą, na której influencerzy walczyli w walkach bokserskich. Ich pojedynki zapowiadał Marcin Najman, który całkiem dobrze sprawdził się w roli konferansjera.

Najman przywoływał do ringu Tomasza “Fit Dzika" Łomnickiego i Szymona “Taxi Złotówę" Września oraz Michała Choińskiego i Bartosza Graczyka.

W obu tych pojedynkach sędzią ringowym był Rafał Jackiewicz. Dla niego to też był debiut, bo do tej pory wychodził do ringu jako zawodnik.

Właśnie Jackiewicz w pierwszej walce punktował zwycięstwo “Taxi Złotówy", który po przyjęciu kilku mocnych ciosów na początku walki, w kolejnych dwóch rundach przeważał.

“Mamy zwycięstwo, nie mamy jedynki. Za pieniądze na złote zęby, zrobię wszystko" - krzyczał po walce, w rozmowie z Interią. Po jednym z ciosów “Fit Dzika" stracił bowiem ząb.

Druga walka zakończyła się dużo szybciej. Już w pierwszej rundzie. Bartosz Graczyk dwukrotnie lądował na deskach i sędzia Jackiewicz przerwał pojedynek.