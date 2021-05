- Waga ciężka, więc ciosy ciężkie. Poszło fajnie. Dziękuję wszystkim kibicom. Byłem zdenerwowany całą sytuacją przed walką i chciałem jak najszybciej zrobić, co należy. Niepotrzebnie, bo po prostu się podpaliłem, nadziałem się na kontrę i zostałem skarcony - mówił Łukasz Różański zgromadzonym dziennikarzom krótko po walce.

To on pierwszy leżał na deskach, ale później zamienił się w niszczyciela. Artur Szpilka szybko znalazł się w opałach i równie szybko okazało się, że nie jest w stanie kontynuować walki.





Łukasz Różański: Szpilka ubliżał mnie i mojej dziewczynie

Co krzyknął do rywala Różański, kiedy tamten leżał na deskach?



- Krzyknąłem, że ma, co chciał. Cwaniakował, ubliżał mnie i mojej dziewczynie. Tak się nie robi - odpowiedział zwycięzca.



- Teraz idę na imprezkę ze znajomymi. Pół roku pracy, więc należy się. Napijemy się francuskiego szampana ze mną na etykiecie - zakończył Różański, nie kryjąc satysfakcji.



