Kluczowa wiadomość dla Julii Szeremety i spółki. World Boxing wydał komunikat

Chronologia kluczowych zdarzeń nabierała rozpędu w ostatnim miesiącu minionego roku, aż w końcu 21 grudnia na kongresie nadzwyczajnym Polskiego Związku Bokserskiego zapadły dwie kluczowe decyzje. Wszystko to, co ma nastąpić, zapowiadała Interia i nie pomyliliśmy się ani o jotę .

Polski boks może odtrąbić sukces. World Boxing zaakceptował wniosek

"Pierwszą z dwóch kluczowych decyzji było głosowanie nad rezygnacją z członkostwa w International Boxing Association (IBA), co zostało jednogłośnie przyjęte przez delegatów . Decyzja ta jest wynikiem dokładnej analizy aktualnej sytuacji w światowym boksie. W drugiej uchwale delegaci również jednogłośnie zadecydowali o przystąpieniu Polskiego Związku Bokserskiego do nowo powstałej federacji World Boxing , zyskującej coraz większe poparcie w międzynarodowym środowisku bokserskim" - napisał jeszcze tego samego dnia Polski Związek Bokserski w specjalnym komunikacie .

Boks znalazł się w tarapatach właśnie z uwagi na IBA, rządzoną przez Rosjanina Umara Kremlowa, człowieka bliskiego Władimirowi Putinowi . Nietransparentna w swoich działaniach federacja, zasilana pieniędzmi z Kremla, nie chciała poddać się szeregowi działań naprawczych, których wymagał Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Trwało przeciąganie liny, aż w końcu MKOl powiedział "basta". I postawił sprawę na ostrzu noża : albo krajowe federacje zaczną przystępować do utworzonej niedawno World Boxing, ewentualnie podejmą inicjatywę utworzenia alternatywnego ciała, albo boks olimpijski nie powróci do programu igrzysk.

W polskiej centrali także zdano sobie sprawę, że to już nie są przelewki. Stąd przytoczone działania i ruch delegatów, ale po kongresie jeszcze nie można było odtrąbić pełnego sukcesu. W tym momencie trzeba było zainicjować działania mające na celu przystąpienie do World Boxing, z którym skontaktowała się Interia . I dano nam do zrozumienia, że nie będzie mowy o tak zwanej pro formie, bo organizacja z siedzibą w Szwajcarii także ma swoje wytyczne.

Boks coraz bliżej igrzysk w Los Angeles. Co z mistrzostwami świata?

- To kolejny znaczący krok dla World Boxing i następny dowód na szerokie poparcie dla naszej pracy na rzecz zapewnienia, by boks pozostał sercem ruchu olimpijskiego. Oczywiste jest, że jedynym sposobem, aby boks znalazł się w programie Los Angeles 2028, jest wsparcie World Boxing przez Federacje Narodowe. Zapraszam wszystkich liderów boksu, którym zależy na przyszłości tego sportu i ich bokserów, do ubiegania się o członkostwo w naszej organizacji, ponieważ nadal się rozwijamy i stajemy się coraz silniejsi - powiedział Boris van der Vorst, prezydent WB. W tej chwili, po najświeższym komunikacie z dzisiaj (4 lutego), liczba krajowych federacji zrzeszonych w World Boxing wzrosła do 72.