Usyk - Fury. Promotor "Króla Cyganów" zabrał głos

Wszystko wskazuje na to, że do najważniejszego starcia ostatnich lat dojdzie na Bliskim Wschodzie . Dlaczego tam? Nikt nawet nie ukrywa głównej motywacji, a wprost mówi o tym Warren.

- Impreza odbędzie się tam, gdzie będzie najwięcej pieniędzy. Wiem, że wiele osób na to narzeka i ja sam zgadzam się, że miejscem gali powinno być Wembley, sam chciałbym tam zobaczyć to starcie. Ale Muhammad Ali i George Foreman walczyli w Zairze, potem mieliśmy "Thrilla in Manila" (trzecie starcie Muhammada Alego z Joe Frazierem - przyp. AG), a także były wielkie walki na Jamajce. Oni poszli tam, gdzie były pieniądze i ci faceci zrobią to samo - rozstrzygnął Warren.