Kluczowa decyzja Usyka, były promotor dosadnie reaguje. "Jak najszybciej na emeryturę"

Tego niewielu się spodziewało. W sobotę Joseph Parker na ostatniej prostej prawdopodobnie wyłączył się z gry o zawalczenie z Ołeksandrem Usykiem. Nowozelandczyk został znokautowany w 11. rundzie przez Fabio Wardleya. Brytyjczyk objął tymczasowy tytuł mistrza świata WBO w wadze ciężkiej i status obowiązkowego pretendenta dla Ukraińca.

Teraz czempion z Symferopola musi podjąć decyzję, co dalej. Jak czytamy w portalu talksport.com, ostatnie komentarze jego doradcy Siergieja Łapina wskazują, że niekwestionowany król wagi ciężkiej wypełni swoje zobowiązania wobec federacji i zmierzy się z Wardleyem.

Co ciekawe, przeciwny jest temu wieloletni promotor Usyka Aleksander Krasiuk, który w czerwcu opuścił "w przyjaznej atmosferze" obóz mistrza. Menedżer w dalszym ciągu twierdzi, że jego były podopieczny powinien zakończyć karierę po drugim triumfie nad Tysonem Furym w grudniu zeszłego roku.

- Jestem osobą publiczną, która wyraża swoją opinię i chce, aby Usyk jak najszybciej przeszedł na emeryturę. Byłem nawet przeciwny jego walce z Danielem Dubois, ale ok, to miało jakiś sens, że został trzeci raz bezdyskusyjnym czempionem - powiedział dla Boxing King Media.

Krasiuk nie uważa Wardleya za wielkiego przeciwnika dla Usyka. "To nie ma sensu"

- Daj mi jeden, nie dwa, nie trzy, ale jeden powód, dla którego miałby walczyć z Wardleyem. Nawet pieniądze nie są powodem, chyba że zdarzy się cud i magik przyleci helikopterem z kasą, rozda ją, żeby spróbować podbić świat boksu i zapłacić, nie wiem, 50 milionów Usykowi. Wtedy to może mieć sens. Inaczej nie ma. Po co miałby ryzykować wszystko, co zyskał przez ostatnie 13 lat? Jeśli przegra, ludzie będą pamiętać tylko jego porażkę. Lennox Lewis jest w tym względzie najlepszym wzorem, lepiej wyjść godzinę wcześniej niż dwie minuty za późno - podkreślił.

Z całym szacunkiem dla Fabio Wardleya, nie jest on wielkim nazwiskiem. To byłaby walka między Usykiem a przeciwnikiem, który nie zarobi wystarczająco dużo pieniędzy, a Usyk podejmie duże, głupie ryzyko. To nie ma sensu

Szef K2 Promotions ma także wątpliwość, czy Usykowi będzie się chciało w najbliższej przyszłości trzymać reżim treningowy. - Jeśli ma motywację, żeby wstawać o piątej rano, trenować trzy razy, być z dala od rodziny przez trzy, cztery miesiące i ciężko pracować, to prawdopodobnie kontynuowanie kariery ma sens. Ale czy przyniesie mu to to, czego się spodziewa? - zakończył.

