Problemy z walką Krzysztofa Włodarczyka w Fame MMA

Sama decyzja Włodarczyka o przejściu do federacji wzbudziła spory szok, bo on sam bardzo krytycznie wypowiadał się na temat samego zamysłu freak fightów. "Te wszystkie, tak zwane freak fightowe szalone organizacje, to są dla mnie ufoludki. Cyrkowcy, klauny i ludzie, którzy gdzieś lewitują w gwiazdach. Przytrzymało się g**no okrętu i myśli, że płynie. Tak im się wszystkim wydaje" - mówił swego czasu. Według informacji "Super Expressu" do zmiany poglądów mogła go przekonać przede wszystkim gaża, bo za walkę z Tańculą miałby zarobić około 100 tysięcy euro.