Kliczkowie ostro o Niemczech. I to w rozmowie z niemieckim reporterem!

Oprac.: Artur Gac Boks

Witalij i Władimir Kliczkowie w jasny sposób od początku wojny formułują swoje prośby do zachodu i nie mają problemów, by otwarcie wyrazić stanowisko w sprawach, które utrudniają walkę i prowadzenie dyplomacji z agresorem, czyli Federacją Rosyjską. Nawet w rozmowie z zastępcą redaktora naczelnego Bilda nie zabrakło im charakterów, by otwarcie ocenić działania Niemiec.

Zdjęcie Witalij Kliczko, mer Kijowa / Getty Images