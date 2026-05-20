Mistrz świata dwóch federacji, najpierw WBO, z którym rozstał się w trzeciej obronie przegrywając z Chrisem Byrdem z powodu kontuzji barku. Po raz drugi, i ostatni, pokonany w 34. zawodowej walce przez Lennoksa Lewisa. Od kolejnej potyczki już nie dał się zdetronizować. Od kwietnia 2004 do września 2012 roku mistrz świata organizacji WBC w kategorii ciężkiej. I wtedy odszedł, na swoich warunkach.

Nokaut na Kliczce. Polak w samym centrum wydarzeń

Spuścizna Witalija Kliczki w boksie zawodowym jest ogromna. Choć zarzucano mu, że prezentuje nudnawy styl boksowania, obliczony na bezpieczeństwo dla siebie, Ukrainiec był jedyny w swoim rodzaju. Maksymalnie wykorzystywał znakomite warunki fizyczne i długi zasięg ramion, a gdy już trafił, to rywale padali na deski. O sile ciosów Ukraińca przekonało się między innymi dwóch czołowych polskich zawodowców, Albert Sosnowski i Tomasz Adamek.

Po karierze postawił na politykę, pnąc się aż do funkcji mera stolicy Ukrainy - Kijowa. Gdy wybuchła pełnoskalowa wojna za naszą wschodnią granicą w 2022 roku, w jego kontekście skończyły się przebąkiwania o wznowieniu kariery, skupił się na sprawach znacznie ważniejszej, narodowej wagi.

Wielu kibiców sportów walki wie, Witalij wraz ze swoim młodszym, równie utytułowanym bratem Władimirem w latach 90. byli związani z klubem Gwardia Warszawa, boksując w jego barwach. Ale co było jeszcze wcześniej?

To już znacznie mniej powszechna wiedza, którą w rozmowie z Interią "odkurza" Andrzej Palacz. Przyczynkiem do wywiadu była nadchodząca, sobotnia walka bokserska Ołeksandra Usyka z Rico Verhoevenem, przedstawicielem kickboxingu, a któż wie tyle o tym sporcie, co właśnie prekursor tego sportu w naszym kraju.

W toku analizy nadchodzącego wydarzenia w otoczeniu piramid w Gizie, 69-letni Palacz wspomniał o poprzednikach genialnego Ukraińca, jego rodakach, a zwłaszcza o niespełna 55-letnim Witaliju.

- Doskonale pamiętam, jak Witalij, przepraszam za słowo, jeszcze jako gówniarz, u mnie trenował. Też nikt niespecjalnie na niego stawiał, przyjechał po prostu duży facet, dziwnie ustawiony, można powiedzieć taki asynchron. I dobrze, że później nie przestawili go na technicznie bardziej wyszlifowane tory, jak jego brata. Coś w sobie ci Ukraińcy mają, choć mocno się różnią, patrząc na to, czym wygrywał Kliczko, a czym zwycięża Usyk - uśmiechnął się Palacz, odkurzając w swojej głowie szufladkę z już starą zawartością.

Gdy Kliczko zaczął pojawiać się w Polsce, Palacz był trenerem polskiej reprezentacji w kickboxingu. Ukrainiec nie był wówczas asem, a pełnił rolę sparingpartnera dla Przemysława Salety.

- Jeśli się nie mylę, miał wtedy 18-19 lat i toczył swoje pierwsze pojedynki. Niemniej od początku było widać, że jest to zawodnik, który posiada to "coś". Sam już nastawiałem się na boks zawodowy ustawiając Przemka Saletę. Kliczko już wtedy równocześnie był w kadrze bokserskiej, zdobył medal mistrzostw Ukrainy juniorów, ale do kickboxingu też miał smykałkę. I w sumie osiągnął dużą sławę, jeżdżąc po całym świecie, szczególnie w Japonii. Mało kto o tym wie, ale tam był rozchwytywany, bo Azjaci byli zafascynowani tak dużym człowiekiem. Kliczko, tocząc tam już zawodowe walki, wyraźnie wygrywał z japońskimi zawodnikami - opowiada Palacz.

Przypomniał także, że z pięściarzy świetnym zawodnikiem w kickboxingu był Paul Briggs, pamiętany przez polskich kibiców z niesamowitej walki z Tomaszem Adamkiem. "Góral" wygrał ze złamanym nosem i do dziś podkreśla, że to jedna z najcenniejszych wygranych w jego karierze, bo musiał znosić w ringu krańcowy ból. Palacz współpracował także z byłym trenerem Adamka, śp. Andrzejem Gmitrukiem.

Wracając do Witalija Kliczki, rozmówca Interii ma ciągle w pamięci nokaut na Ukraińcu, który miał miejsce w 1992 roku. - To jedyny nokaut, jaki widziałem na Kliczce, który zdarzył się właśnie w kickboxingu - opowiada. - W dodatku jeszcze w formule, która nie jest pełnokontaktowa - dodaje.

Rzeczywiście, wydarzenia o których mówi Palacz, rozegrały się podczas mistrzostw Europy w kickboxingu WAKO w kategoria light contact (+89 kg). Zawody gościły w Warnie w Bułgarii, gdzie Kliczko dotarł do finału. W nim zmierzył się z Brytyjczykiem Pele Reidem, obecnie 53-latkiem, który później także postawił na boks, uprawiając go z powodzeniem.

Nokaut, o którym mówi Palacz, wydarzył się w 2 minucie i 55 sekundzie. W jakich okolicznościach?

- Doskonale pamiętam ten pojedynek Kliczki z wysokim, choć nieco niższym ciemnoskórym Anglikiem. Kulisy także są ciekawe, bo normalnie Witalij wystartowałby w formule full contact, ale miał jakąś kontuzję prawej dłoni, dlatego trenerzy wystawili go na "planszówkę", żeby się pobawił. I tak się to skończyło, że Pele w pewnej chwili zakręcił obrotówką, kopnięcie z obrotu lokując idealnie na szczęce Witalija. Witalij tego nie zauważył, ręce miał opuszczone i koncertowo padł. Akurat byłem blisko, stałem z tyłu, tuż za trenerem Andrejem Chistovem. To był jedyny nokaut w całej karierze Ukraińca - ze szczegółami przywołał Palacz.

Na nagraniu, które wciąż jest dostępne w internecie, widać to uderzenie, po którym Kliczko padł jak kłoda. Szybko został zaopiekowany, a wszystko wyglądało dość niepokojąco, jedna z osób wysoko uniosła obie jego nogi, gdy oszołomiony leżał na macie.

Artur Gac, Interia

