Nieprzypadkowe jest to, jak niemiecki "Bild" już we wstępie nazywa byłego kanclerza. Zanim pojawia się imię i nazwisko Gerharda Schroedera, pada stwierdzenie, że dzisiaj jest to "gazowy lobbysta". I w gruncie rzeczy nic w tym nieprawdziwego, wszak po odejściu z funkcji kanclerza, były socjaldemokratyczny polityk zaczął czerpać profity z Rosji. Otóż właśnie lobbował na rzecz rosyjskiego sektora energetycznego, ale nie tylko. Wystarczy przypomnieć, że przez kilka lat (2017-2022) pełnił funkcję szefa rady dyrektorów w koncernie naftowym Rosnieft.