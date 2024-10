Szeremeta w paryskich igrzyskach została wicemistrzynią w kat. 57 kg. To pierwszy olimpijski medal polskiego boksu od 1992 roku, kiedy "brąz" w Barcelonie zdobył Wojciech Bartnik . Natomiast w finale igrzysk polski pięściarz poprzednio wystąpił w 1980 roku w Moskwie. Wówczas także ze "srebrem" rywalizację zakończył Paweł Skrzecz .

- Marzyłam o przywiezieniu do Polski "złota", wrócę po nie na igrzyska za cztery lata i zdobędę - powiedziała Szeremeta po finałowej walce z Lin Yu-ting z Tajwanu.

Boks. Konflikt pomiędzy MKOl-em a IBA

Już w czerwcu 2023 roku MKOl cofnął rekomendację tej organizacji ze względu na kwestie związane z zarządzaniem i finansami, co doprowadziło do tego, że zawody bokserskie, w tym kwalifikacje i turniej o medale olimpijskie w Paryżu, były zarządzane bezpośrednio przez MKOl. IBA odwołało się do Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS), ale ten oddalił jego wniosek. Decyzja się uprawomocniła.