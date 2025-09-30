Kliczko wróci do ringu? Mistrz stawia jeden warunek, hit na horyzoncie

Czasy dominacji braci Kliczko w wadze ciężkiej bezpowrotnie minęły. Witalij i Władimir przez lata dzielili między sobą pasy mistrzowskie wszystkich najważniejszych organizacji. Z ukraińskiego duetu dłużej na zawodowych ringach pozostawał Władimir.

Jego ostatnia walka odbyła się w kwietniu 2017 roku. Po drugiej stronie ringu stanął Anthony Joshua. Po emocjonującym pojedynku lepszy okazał się Brytyjczyk, który po TKO w 11. rundzie zdołał poskromić legendarnego Ukraińca.

Od tego momentu co jakiś czas przebijały się spekulacje o chęci zorganizowania jeszcze jednej, pożegnalnej walki Władimira. W ubiegłym roku głośno było o potencjalnej walce Kliczki z Danielem Dubois. Finalnie temat nigdy nie wyszedł poza sferę spekulacji.

Powrót legendy na ring możliwy? Istnieje tylko jeden warunek

Światowe media kilka dni temu obiegła informacja o zgoła innych planach Władimira Kliczki. Legendarny bokser ma ochotę pójść w "politykę", chociaż zupełnie inaczej rozumianą od tego, czym zajmuje się jego brat, mer Kijowa. Według portalu "Inside The Games" Władimir Kliczko znalazł się na liście kandydatów do objęcia stanowiska prezydenta organizacji World Boxing. Za niedługo na tej funkcji będzie wakat, gdyż obecny szef Boris Van der Vorst zrezygnował z ubiegania się o kolejną kadencję.

Jednym z rywali Kliczki ma być inny legendarny pięściarz Giennadij Gołowkin. Ten aktualnie jest szefem kazachskiego Narodowego Komitetu Olimpijskiego, a kibice mogli go obserwować na trybunach podczas niedawnych mistrzostw świata w Liverpoolu, gdzie obserwował m.in. zmagania Polek w walce o medale światowego czempionatu.

Temat rychłego powrotu Kliczki na ring jednak nie ucichł. W rozmowie z portalem "sport.ua" odniosła się do niego Alina Szaternikowa, piastująca stanowisko wiceprezesa Narodowej Ligi Boksu Zawodowego Ukrainy. Jej zdaniem wielki comeback jest możliwy, jednak tylko i wyłącznie pod jednym warunkiem.

- To trudne pytanie, bo nikt dokładnie nie wie, jak długo potrwa wojna. Władimir jasno oświadczył, że dopóki trwają działania militarne, skupi się na pomocy swojemu krajowi. Nie robi tego w mediach, ale z pewnością ciężko pracuje, aby pomóc Ukrainie - rzekła Szaternikowa.

Te wieści mocno komplikują cały plan. Wojna na Ukrainie zdaje się nie mieć końca, czego świadomość musi mieć również 49-letni już Kliczko. Czas leci nieubłaganie, o czym mówi również Szaternikowa. - A co, jeśli walki będą trwały jeszcze wiele lat? Nie wróci na ring w wieku 80 lat - podsumowała działaczka.

