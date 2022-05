Kliczko uderza w "szaleńca"! Co powiedziałby Putinowi? Wymowne słowa

Niegdyś siał postrach w ringu, walcząc na największych światowych arenach. Dziś Władimir Kliczko - podobnie jak jego brat Witalij, który jest merem Kijowa - stawia opór reżimowi Władimira Putina, broniąc Ukrainy.

Wojna na Ukrainie. Co Władimir Kliczko powiedziałby Władimirowi Putinowi?

Co przekazałby prezydentowi Rosji były pięściarz, gdyby tylko miał taką możliwość? O to zapytał go w rozmowie na swoim kanale Piers Morgan.

- W różnych rozmowach pytano mnie, co powiedziałbym Putinowi. Nie ma jednak konkretnych słów, które mogłyby przekonać Putina do zmiany życia, zdania lub zakończenia wojny. To szaleniec. Jak można przekonać do czegoś taką osobę? Nie mam pojęcia - powiedział Władimir Kliczko.

Władimir Kliczko o zbrodniach wojennych Rosjan

36-latek opowiedział także o zbrodniach, których dokonują za naszą wschodnią granicą rosyjskie wojska.

- Byłem w Buczy i widziałem to na własne oczy. Wszyscy cywile byli torturowani, mając związane z tyłu ręce, a potem strzelano im w tył głowy. Ucierpiało tak wiele dzieci. Zabito lub zraniono ich około 1000. Nie można podać dokładnej liczby, ponieważ ona wciąż wzrasta.

