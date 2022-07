Kliczko tłumaczy, dlaczego w Ukrainie toczy się wojna. "Putin nie jest głupi"

Witalij Kliczko nie ma cienia wątpliwości co do motywacji, jaka kieruje wojennymi poczynaniami Władimira Putina. - Uważa się za Piotra I Wielkiego i kolekcjonuje ziemie tak jak on. Nie potrzebuje Ukraińców. Zabija nas, bo interesuje go wyłącznie nasze terytorium - mówi były zawodowy mistrz świata w boksie, a obecnie mer Kijowa.