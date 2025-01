Kliczko pisze list do Polaków. Nie zawitał osobiście. W tle brutalny atak w Gdańsku

Laureatem IV Nagrody im. Pawła Adamowicza został w tym roku Witalij Kliczko . Jak czytamy w uzasadnieniu, burmistrza Kijowa wyróżniono za przywództwo i obronę praw człowieka oraz demokracji w obliczu wojny. Doceniono go również za oddanie wolności, praworządności i działań na rzecz integracji europejskiej.

Kliczko nie mógł stawić się osobiście na gali w Trójmieście. Na telebimie odczytał specjalnie przygotowany na tę okazję list . Wysłuchali go oficjele zgromadzeni w gdańskim Instytucie Kultury Miejskiej.

Witalij Kliczko wyróżniony w Gdańsku. Nagrodę odbierze 20 lutego w Brukseli

"To dla mnie wielki zaszczyt, że otrzymałem nagrodę prezydenta Pawła Adamowicza. Nie jest ona jedynie wyrazem uznania mojej pracy. Jest ona także przypomnieniem tego, że my wszyscy, jako przywódcy naszych społeczności, ponosimy ogromną odpowiedzialność za przyszłość. Nasza wspólna walka o wolność, demokrację i prawa człowieka ma znaczenie globalne " - napisał były bokserski mistrz świata WBC, cytowany przez serwis gdańsk.pl.

"Wiem, że zwycięstwo wymaga ciężkiej pracy, wiary i determinacji. Wiem też, że Ukraina zwycięży. Zwyciężymy, bo jesteśmy silni i niezniszczalni. To co ważne, to obecność naszych przyjaciół, naszych partnerów, którzy udowodnili swoje zaangażowanie na rzecz naszych wspólnych wartości" - dodał w innym fragmencie.