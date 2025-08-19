W poniedziałek oczy całego świata skierowały się w stronę Białego Domu, gdzie Donald Trump przyjął prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego oraz europejskich przywódców. Rozmowy dotyczyły przyszłości naszych wschodnich sąsiadów i ewentualnego zakończenia konfliktu, rozpoczętego jeszcze w 2022 roku przez zbrojny najazd Rosji na Ukrainę.

Prezydent Stanów Zjednoczonych podczas spotkania w sali wschodniej Białego Domu przekazał między innymi, że Władimir Putin zgodził się na gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy.

- Szczyt na Alasce utwierdził mnie w przekonaniu, że choć są jeszcze trudne kwestie, to porozumienie jest w zasięgu ręki. I wierzę, że prezydent Putin, podejmując bardzo ważny krok, zgodził się, że Rosja zaakceptuje gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. To jeden z kluczowych punktów, które musimy rozważyć i będziemy to rozważać przy stole negocjacyjnym: kto będzie robić co - powiedział Donald Trump.

Polska wzorem dla Ukrainy? Tak Witalij Kliczko wypowiadał się o Polakach

Jedną z twarzy zbrojnego oporu Ukrainy wobec rosyjskiej inwazji jest od początku trwania konfliktu Witalij Kliczko - były bokserski mistrz świata i absolutna ogólnoświatowa ikona tej dyscypliny sportu. Ukraiński fighter po zawieszeniu rękawic na kołek poszedł w politykę i sprawuje obecnie funkcję mera Kijowa, broniąc jego mieszkańców i swojej ojczyzny wedle swoich możliwości.

Witalij Kliczko "walczy" nie tylko czynami, ale i słowem, często opowiadając o bestialstwach rosyjskich wojsk i trudnym położeniu Ukrainy wobec starcia z mocarstwem Władimira Putina.

Dlaczego legendarny pięściarz wszedł na drogę polityki? O tym opowiedział w 2023 roku w rozmowie z "Newsweekiem". - Bardzo lubię przysłowia, a zwłaszcza to, które mówi: "Jeśli chcesz, żeby coś zostało zrobione dobrze, zrób to sam". I dlatego zdecydowałem się wziąć odpowiedzialność za mój kraj - stwierdził Witalij Kliczko.

A kontynuując swoją wypowiedź, 54-latek nawiązał wówczas do Polski, wprost stawiając ją jako wzór dla Ukrainy pod kątem przyszłego rozwoju.

Polska jest świetnym przykładem dla Ukrainy. W bardzo krótkim czasie dokonała imponujących zmian i teraz należy do europejskiej rodziny. Dobrze pamiętam Polskę na początku lat 90. Wasz produkt krajowy brutto był wtedy trzy razy mniejszy od ukraińskiego, a teraz PKB Polski jest pięć razy większy od PKB Ukrainy

I dodał: - Byłem w Polsce wiele razy i obserwowałem wielkie postępy. Chcemy zmienić Ukrainę z kraju postsowieckiego w państwo Europy Zachodniej. Wiele osób u nas nie chce czekać, tylko po prostu to zrobić. I ja jestem jedną z takich osób. Chcę lepszej Ukrainy, chcę, żeby mój kraj się rozwijał. Dlatego zdecydowałem się zostać politykiem.

Przy okazji były mistrz świata zwrócił się do Polaków, nazywając nas "braćmi" i dziękując nam za wsparcie udzielane Ukrainie od początku trwania wojny. Nasz kraj celująco zdał bowiem egzamin z roli wspierającego sąsiada. I to w zasadzie na każdym polu, z całych sił wspierając Ukraińców w walce z najeźdźcą, a także chroniąc w swoich granicach część uciekających z atakowanych terenów uchodźców.

- Chcę skorzystać z okazji, że rozmawiamy, i podziękować polskim braciom, którzy pomagają ukraińskim uchodźcom, a także przekazują nam broń niezbędną do walki. Sytuację energetyczną w mieście mamy pod kontrolą także dzięki generatorom prądu, które wciąż dostajemy m.in. z Polski. To dla nas bardzo ważne. Widzimy to i doceniamy. Wiemy, kto nam pomaga, kto nie zostawił nas w potrzebie - deklarował Witalij Kliczko.

Spotkanie Trump-Zełenski w Białym Domu. Prezydent Ukrainy: Jesteśmy gotowi do trójstronnego spotkania Polsat News Polsat News

Prezydent Ukrainu Wołodymyr Zełenski i Witalij Kliczko JENS KALAENE / DPA / SERGEI SUPINSKY AFP

Witalij Kliczko na miejscu rosyjskiego ataku na budynek mieszkalny w Ukrainie SERGEI SUPINSKY / AFP AFP