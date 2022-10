Kliczko nagrał błagalny film po ataku na Kijów. I karci Zachód

Zbrodniarz Władimir Putin już potwierdził , że to ostra odpowiedź Moskwy na zniszczenie mostu Krymskiego, co sprawca okrutnej wojny nazwał "aktem terrorystycznym" ze strony naszego sąsiada.

Władimir Kliczko apeluje o powstrzymanie ludobójstwa i karci Zachód

- To jest atak, kolejny atak, kontynuowanie ataku Rosji na Ukrainę. Zabici cywile , miliony ludzi mieszkający w Kijowie... - mówił były gigant boksu. Po tym wstępie zaapelował do świata o niesłabnącą pomoc, której jego naród cały czas potrzebuje.

- Rosja używa wszelkich środków, by zniszczyć nas jako kraj i naród - mówił. - Musimy zamknąć nasze niebo i potrzebujemy do tego broni. To okropne, że w stolicy Ukrainy, miejscu gdzie żyje i pracuje miliony ludzi, wciąż tracą oni życie. Rosja używa każdej siły, by zniszczyć nas jako kraj i jako naród - dodawał.