To niespodziewane i mocno zaskakujące wydarzenie w trakcie wojny, której ofiarą jest Ukraina, sprawcą Rosja, a państwem stojącym murem za napadniętym - i de facto największym sojusznikiem - jest Polska. Jeśli nawet ktoś na siłę będzie forsował tezę, że jedną z głównych motywacji do takiej postawy naszego kraju jest to, że powodem są wydarzenia toczące się tuż za naszą wschodnią granicą, to fakt jest bezsprzeczny. Polacy i Polska od początku pełnoskalowej wojny, która wybuchła w 2022 roku, zdają jeden z najtrudniejszych egzaminów względem swojego sąsiada.

Iskrzy na linii Nawrocki - Zełenski. Władimir Kliczko mocno komentuje

Z tym większym zawodem w naszym kraju spotkała się decyzja prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który oczywiście nie w pojedynkę, ale przystemplował nieakceptowalny z punktu widzenia Polski ruch. Chodzi o uhonorowanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy nadaniem jej imienia "Bohaterów UPA".

Ukraińska Powstańcza Armia w naszym kraju kraju jednoznacznie wywołuje najbardziej porażające wspomnienia z nie tak dawnej historii (w latach 1943-1945). To właśnie ta zbrojna formacja, nazywana bandą, grasowała głównie po południowo-wschodnich terenach, doprowadzając do ludobójstwa Polaków na Wołyniu, ale nie tylko. Eksternistyczna akcja względem naszych rodaków była prawdziwą rzezią, według historyków śmierć poniosło nawet 120 tysięcy naszych rodaków.

Nic zatem dziwnego, że w momencie nowej historii, gdy przy ogromnym zaangażowaniu Polski Ukraina odpiera terror Rosji, której wizja o zajęciu obecnego państwa okazała się mrzonką, ruch prezydenta Zełenskiego wywołał ogromny sprzeciw i niezgodę.

W tej chwili nie wiadomo, czy prezydent RP Karol Nawrocki ostatecznie zdecyduje o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. W tej sprawie zebrała się Kapituła Orderu Orła Białego i możemy tylko się domyślać, że Zełenski dostał jeszcze czas, aby wycofać się z tego posunięcia.

Tymczasem ważne słowa, w rozmowie z TVP World, wypowiedział wprawdzie nie polityk, ale osoba niezwykle zaangażowana dyplomatycznie od początku wojny, czyli Władimir Kliczko. Były mistrz świata wagi ciężkiej w boksie zawodowym jest niestrudzonym towarzyszem swojego brata Witalija, czyli mera Kijowa, wielokrotnie zabierał głos w tematach najważniejszych. Zresztą Kliczko jeździ po całym świecie, również apelując o nieustanne wsparcie i wskazując na najpodlejszą postawę Rosji.

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W sprawie polsko-ukraińskiego ważkiego tematu były czempion zwrócił uwagę na zasadniczą kwestię. "Od 2014 roku nie mogę zapomnieć o tym, że Polacy i Polska jako państwo zawsze wspierali Ukrainę na różnych etapach naszej walki" - powiedział 50-latek.

W dalszej części wypowiedzi bardziej już wskazał na to, że po obu stronach Bugu inaczej patrzy się na pewne kwestie.

"Wiem, że istnieją pewne trudne kwestie związane z naszą wspólną historią, ale spójrzmy na to szerzej, jesteśmy nowoczesnymi narodami i sąsiadami. Przez całą naszą historię byliśmy sobie bardzo bliscy. Bywały trudne i bolesne momenty, ale było również bardzo wiele tych dobrych" - zwrócił uwagę Kliczko.

I wyraził nadzieję, że właśnie we wspólnym interesie również tę bieżącą sprawę uda się rozstrzygnąć tak, aby nie stracił spójnego wektora działań. "Mam nadzieję, że uda nam się wyjaśnić wszystkie sporne kwestie i wspólnie budować nasz wspólny dom, czyli Europę. Ramię w ramię walcząc ze złem, które zaatakowało naszą ojczyznę" - zawyrokował "Doktor Stalowy Młot".

Władimir Kliczko AFP

Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy TETIANA DZHAFAROVA AFP





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