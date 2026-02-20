Kliczko aż się zapalił. Zaskoczył prezydenta Polski. Padło pytanie o ślub

Najważniejszy urząd w państwie pełnił przez równą dekadę, w latach 1995-2005, wcześniej między rokiem 1988 i 1991 sprawował funkcję prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Aleksander Kwaśniewski to zarówno człowiek sportu, jak i polityki. I choć znany jest głównie z działalności na drugim polu i pierwszy jest dla niego niezwykle ważny.

- Sport jest w ogóle pomocny w życiu. Jeżeli człowiek uprawia sport od dziecka, i nie mówię na poziomie profesjonalnym, tylko nawet amatorskim, to dzięki temu następuje wdrożenie do wysiłku, zdrowej konkurencji, respektowania zasad. Obojętnie czy gra się w tenisa czy w siatkówkę, zawsze obowiązują pewne reguły. To stanowi uzupełnienie edukacji podstawowej i jest bardzo cenne - tłumaczył swoje spojrzenie na świat sportu Aleksander Kwaśniewski w rozmowie z Interią.

I dodał: - Sport jest również bardzo dobrą odskocznią psychiczną. Zainteresowania sportowe pozwalają zapomnieć o problemach codziennych, zawodowych czy rodzinnych. A doświadczanie sportu zawodowego na wysokim poziomie jest bliskie doświadczaniu dzieła sztuki. To jest coś pięknego. Mam to szczęście, że trochę takich wydarzeń sportowych na poziomie dzieła sztuki widziałem. Dla mnie gra Barcelony za czasów Guardioli, w składzie z Messim, Iniestą i Xavim, można było oprawiać w ramki i wieszać na ścianie. To były mecze doskonałe.

Pasja oraz sprawowane funkcje pozwoliły Aleksandrowi Kwaśniewskiemu poznać wiele znamienitych sportowców. Nie tylko z Polski, ale i z zagranicy. A jedną z takich postaci była pięściarska legenda - Witalij Kliczko, były mistrz świata, o którym głośnie jest obecnie przede wszystkim ze względu na jego pracę w roli mera Kijowa. Zwłaszcza w obliczu toczącego się za naszą wschodnią granicą konfliktu.

Aleksander Kwaśniewski ujawnił ws. Witalija Kliczki. Zaskakująca rozmowa

W swojej znajomości z legendą boksu Aleksander Kwaśniewski opowiedział niegdyś na łamach serwisu Sporteuro.pl.

- Dość dobrze znam Witalija. Nie tylko jako sportowca, ale przede wszystkim z powodu zaangażowań politycznych. Przez pewien czas utrzymywał ze mną bliski kontakt. Radził się, pytał - wyznał były prezydent RP.

A przy tym opowiedział niezwykle zabawną historię, której przebieg jest dość zaskakujący. Jak się okazuje, Witalij Kliczko w humorystyczny sposób rzucił ofertę zeswatania swojego młodszego brata Władimira z córką pary prezydenckiej - Aleksandrą.

- Któregoś dnia byliśmy razem na jakiejś imprezie. Zjawiliśmy się na niej razem z żoną. Kliczko zaczął dopytywać się o naszą córkę, która była wtedy jeszcze panną. "Ach ten mój Wołodia… Ciągle skacze z kwiatka na kwiatek. Byłoby dobrze, żebyśmy ich pożenili" - zapalił się. Witalij ma ustabilizowane życie rodzinne. Od kilkunastu lat jest żonaty, ma trójkę dzieci. Za jego słowami nie poszły żadne konkretne działania. Córka i Władimir nawet nie mieli okazji się poznać - ujawnił Aleksander Kwaśniewski, podkreślając przy tym, że Witalij Kliczko rzucił te słowa w żarcie.

Przy okazji warto wspomnieć, że Aleksandra Kwaśniewska stanęła na ślubnym kobiercu w 2012 roku. Jej wybrankiem został znany wokalista Jakub Badach.

Mer Kijowa Witalij Kliczko Sergei SUPINSKY / AFP / Artur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Aleksander Kwaśniewski Jan Rutkowski/REPORTER East News

