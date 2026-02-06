Zacznijmy od uporządkowania faktów. W 2023 roku federacja IBA (International Boxing Association) zdyskwalifikowała Imane Khelif i Lin Yu-ting podczas bokserskich mistrzostw świata. Zdaniem tej organizacji obie zawodniczki nie przeszły testów na płeć. Sugerowano, że w ich organizmie występują męskie chromosomy.

Mimo to MKOl nie wziął pod uwagę raportów IBA. Podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu zarówno Khelif, jak i Yu-ting sięgnęła po złoty medal. Pierwsza w kategorii do 66 kg, a druga w sekcji do 57 kg, pokonując w finale Julię Szeremetę.

Prezes PKOl-u zaatakował ministra sportu ws. flagi. Kamera uchwyciła całą prawdę Polsat Sport

Khelif ujawniła, co zrobiła przed igrzyskami. "To naturalne"

Już w trakcie olimpiady kontrowersje wokół Algierki i Tajwanki były olbrzymie. Sprawa wyszła daleko poza granice samego sportu. Osoby, takie JakDonald Trump czy Elon Musk wprost podważały kobiecość obu pięściarek, które zmagały się ze zmasowaną krytyką.

W zeszłym roku IBA także wykluczyła Imane Khelif z mistrzostw świata. Co jakiś czas temat dotyczący jej płci wraca na pierwsze strony gazet. 4 lutego na łamach "L'Equipe" ukazał się wywiad, w którym 26-latka przyznała, że przed igrzyskami w stolicy Francji poddała się kuracji hormonalnej w celu obniżenia poziomu testosteronu, ale nie zmienia to faktu, że nie jest osobą transpłciową.

- Mam żeńskie hormony. Ludzie o tym nie wiedzą, ale stosowałam kuracje hormonalne, aby obniżyć poziom testosteronu przed zawodami. Na turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, który odbył się w Dakarze, obniżyłam poziom testosteronu do zera - ujawniła, cytowana przez portal lemonde.fr.

Oprócz tego dowiadujemy, że Khelif ma gen SRY, zlokalizowany na chromosomie Y, który wskazuje na męskość. - Tak, i to naturalne - zaznacza. Przy okazji odpowiedziała na oskarżenia Trumpa. - Nie jestem transseksualistką, jestem dziewczyną. Wychowywałam się jako dziewczynka, dorastałam jako dziewczynka, mieszkańcy mojej wioski zawsze znali mnie jako dziewczynkę - podkreśla.

Reprezentantka Algierii myśli już o igrzyskach w 2028 roku. Nie ma zamiaru ukrywać niczego, co dotyczy jej płci. Musi zgodzić się na testy przeprowadzane przez założoną w 2023 roku organizację World Boxing, uznawaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski.

- Jeśli będę musiała poddać się testowi przed następnymi igrzyskami, to to zrobię. Nie mam z tym problemu. Skontaktowałam się już z World Boxing, wysłałam im swoją dokumentację medyczną, badania hormonalne, wszystko. Ale nie dostałam żadnej odpowiedzi. Nie ukrywam, nie odmawiam wykonania testów - deklaruje. - Chcę… zostać pierwszą osobą w algierskim sporcie, która obroni tytuł olimpijski" - podsumowała Imane Khelif.

Imane Khelif Aytac Unal / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP

Imane Khelif AYTAC UNALANADOLUAnadolu via AFP AFP

Imane Khelif i Liu Yang na igrzyskach w Paryżu Aytac Unal / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP

Aaron Russell - najlepsze akcje MVP meczu Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - Aluron CMC Warta Zawiercie. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport