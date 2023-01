Jednym z najważniejszych uczestników był prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski , który w formie online miał bardzo mocne wystąpienie, traktujące o terrorystach z Rosji i potrzebie wsparcia dla jego narodu, by wspólnie ratować naszego wschodniego sąsiada.

Wołodymyr Kliczko przestrzega przed III wojną światową

Osobiście do Davos wybrał się z kolei Wołodymyr Kliczko , jeden z największych gigantów w historii boksu, a konkretnie wagi ciężkiej. Wieloletni czempion, dziś emerytowany 46-latek, na co dzień pozostaje u boku swojego brata Witalija, mera Kijowa - również obecnego w Davos .

Zabierając głos były gigant królewskiej kategorii wagowej bardzo dosadnie, a przez to niezwykle przygnębiająco, przemówił do rozumów i serc możnych tego świata. Dał wyraźnie do zrozumienia, że w obecnej sytuacji Rosja nie może poczuć, iż przeciwko jej imperialistycznym zakusom nie ma koalicji demokratycznych państw. W przeciwnym razie...