To już tylko formalność - tak z całą pewnością można powiedzieć po informacji magazynu "The Ring" na temat najbliższej walki życia Mateusza Masternaka (47-5, 31 KO). Czołowy polski pięściarz 16 grudnia ma zmierzyć się z Chrisem Billamem-Smithem (18-1, 12 KO) o należący do niego tytuł mistrza świata federacji WBO w wadze junior ciężkiej. Pojedynek odbędzie się w Wielkiej Brytanii.