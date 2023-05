Kapitalna walka polskiego boksera. Rzuca rywala na deski w Londynie

Michał Soczyński efektownie wygrywa w Londynie. Polak pokazał moc

Bardzo dużo dobrego zrobiły uderzenia na korpus Duffusa, które coraz bardziej skruszały zawodnika z Panamy. Koniec pojedynku przyszedł w czwartej rundzie. Soczyński, używając lewego prostego i długiego prawego zapędził rywala do narożnika, gdzie trafił go kilkoma ciosami, zwłaszcza jeden podbródkowy, którym go wyprostował, był imponujący. Następnie przestrzelił krótkimi sierpami, co wykorzystał Duffus, by odpowiadając lewym podbródkiem i prawym sierpem wydostać się z pułapki. Uratował się tylko na chwilę, bo wkrótce Soczyński wystrzelił precyzyjnym prawym na korpus, którym rywal został rzucony na matę ringu.