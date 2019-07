Kamil Szeremeta (20-0, 4 KO) łączony był już z dużymi nazwiskami wagi średniej, ale wszystko wskazuje na to, że skończy się na kolejnej obronie pasa EBU.

Od dłuższego czasu wiadomo, że kolejnym oponentem boksera z Białegostoku ma być Matteo Signani (28-5-3, 10 KO).

W najnowszym komunikacie EBU możemy wyczytać, że do walki Polaka z Włochem dojdzie 11 października na terenie Włoch. Oczywiście jest to informacja nieoficjalna, do tej pory nie wiemy nic na temat porozumienia obozów pięściarzy, jednak taka notatka widnieje na oficjalnej stronie European Boxing Union.

Szeremeta wywalczył pas EBU w lutym ubiegłego roku i obronił go do tej pory dwa razy.