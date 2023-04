Bednarek powrócił do rywalizacji po rocznej przerwie i w piątek wystąpił na gali organizowanej w Filadelfii. Polak od jakiegoś czasu przygotowywał się do swojego debiutu w Ameryce, a pierwotnie miał zmierzyć się z Mike'em Guyem. Po tym jak przeciwnik wypadł z rywalizacji, zastąpił go Argentyńczyk - Gonzalo Andersen.