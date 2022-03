Kadyrowcy zajęli dom Ołeksandra Usyka pod Kijowem

"W waszym domu są orki (pogardliwe określenie rosyjskich żołnierzy - przyp. red.), obok poustawiali czołgi i transportery opancerzone" - wiadomość o takiej treści otrzymała od sąsiada Jekaterina, żona bokserskiego mistrza świata wagi ciężkiej Ołeksandra Usyka.

"Psy! Niech jeszcze pożyją, nie mają dużo czasu. Wkrótce ich zniszczymy" - odpisała kobieta, a następnie screen korespondencji zamieściła na Instagramie.

Najeźdźcy z czeczeńskich oddziałów, tzw. kadyrowcy, zajęli dom w Worzelu pod Kijowem. Posiadłość była pusta. Usykowie mieszkali tam przed wybuchem wojny.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Krzysztof Włodarczyk o walkach ze Szpilką: Jedną możemy zrobić w boksie, drugą w MMA. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Wojna na Ukrainie. Usyk powalczy o obronę mistrzowskich pasów

Nie wiadomo, gdzie obecnie przebywa żona Usyka. On sam przed trzema dniami opuścił Ukrainę, by przygotować się do walki z Anthonym Joshuą o obronę mistrzowskich pasów federacji WBA, WBO i IBF. Wcześniej był członkiem wojsk obrony terytorialnej Ukrainy, zgłaszając się na ochotnika.

- W taki sposób lepiej przysłużę się mojej ojczyźnie, niż biegając z karabinem maszynowym po Kijowie - oświadczył 35-letni pięściarz.

Do rewanżowej walki z Joshuą ma dojść na początku lata. We wrześniu Usyk pokonał Amerykanina jednogłośną decyzją sędziów, odbierając mu tytuł potrójnego czempiona.

Instagram Post

ZOBACZ TAKŻE: