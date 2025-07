Kadra Polski na PŚ bez Szeremety. Trener ujawnia powód absencji. "12 tygodni"

Turniej Pucharu Świata w Astanie rozpoczął się w poniedziałek i potrwa do 6 lipca . To trzecia impreza cyklu. Pięściarki rywalizowały wcześniej w Brazylii i Warszawie (Memoriał Feliksa Stamma).

Julia Szeremeta oba starty kończyła na podium . W Ameryce Południowej sięgnęła po srebro, w Polsce wywalczyła złoto. Do Astany nie poleciała jednak z koleżankami z kadry.

Szeremeta nie poleciała z kadrą do Astany. Mierzy w złoto MŚ w Liverpoolu

- Julia ma mieć szczyt formy na mistrzostwa świata, które są we wrześniu w Liverpoolu - wyjaśnia. - Celem jest złoto. Nie byłaby w stanie zrobić szczytu formy na wrzesień, gdyby poleciała do Kazachstanu. Potrzebuje 12 tygodni przygotowań. Ma powoli łapać formę. Nie chcę dawać jej dużo startów, więc to było przemyślane.