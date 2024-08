Już wszystko jasne. Julia Szeremeta podjęła decyzję i ogłasza

Julia Szeremeta jeszcze przed wyjazdem na XXXIII Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu powtarzała, że do ojczyzny wróci z medalem. Wówczas jednak mało kto wierzył na słowo naszej pięściarce. I to wcale nie dlatego, że kibice nie wierzyli, że ma ona talent. Chodziło bardziej o brak doświadczenia 20-letniej gwiazdy, która na imprezie tej rangi dopiero miała zadebiutować.

Młoda reprezentantka Polski udowodniła jednak, że nawet podczas pierwszego w karierze występu na imprezie czterolecia nie zamierza ona dać się ponieść emocjom i zrobi wszystko co w jej mocy, aby wywalczyć dla swojego kraju olimpijski krążek. Ostatecznie na swojej drodze pokonała ona znacznie bardziej doświadczone rywalki i dotarła aż do ścisłego finału, w którym niestety musiała uznać wyższość Tajwanki Lin Yu-ting. Mimo to 20-latka do Polski wróciła jako wicemistrzyni olimpijska.