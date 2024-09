Już wiadomo, kiedy kolejny hit wagi ciężkiej. Kibice mogą zacząć odliczać

Daniel Dubois wszedł w posiadanie pasa IBF w wadze ciężkiej po zwakowaniu go przez Ołeksandra Usyka. Ukrainiec ogłosił to 26 czerwca. Został do tego niejako przymuszony, bo federacja nakazywała mu obowiązkową obronę z pretendentem do tytułu, a czempion z Symferopola skupia się na rewanżu z Tysonem Furym (Rijad, 21 grudnia). 27-latek został więc tymczasowym mistrzem świata, a swoje zasługi potwierdził sobotnią wygraną nad Anthonym Joshuą.

