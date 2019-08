Były mistrz świata wagi średniej, Meksykanin Julio Cesar Chavez junior (51-3-1, 33 KO), udanie wrócił do gry, błyskawicznie nokautując na gali w Jalisco Kolumbijczyka Everta Bravo (25-11-1, 19 KO), tym razem w kategorii półciężkiej. Była to pierwsza walka Chaveza od ponad dwóch lat.

Chavez od razu ruszył do ataku w swoim stylu, a delikatnie mówiąc przeciętny rywal nie miał nic do powiedzenia. Walkę zakończył precyzyjny i mocny, ''meksykański'' lewy sierpowy na wątrobę. Sześć tysięcy kibiców wpadło w ekstazę, ale trzeba jasno powiedzieć, że była to walka, która mogła się skończyć właściwie tylko w jeden sposób.

- Byłem przygotowany jak nigdy dotąd. Chcę teraz wrześniowej walki z Alfredem Angulo, a potem zaatakuję tytuł mistrzowski w wadze superśredniej - powiedział wniebowzięty Chavez. Notabene mocny niegdyś Angulo przegrał pięć z ostatnich dziesięciu walk, ale w kwietniu wygrał z wczorajszym przeciwnikiem Chaveza, Evertem Bravo, którego znokautował w drugiej rundzie.