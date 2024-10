Julia Szeremeta znowu to zrobiła. Wszyscy już wiedzą. "Lecisz po finał"

Kobiecy boks, dzięki medalowi Julii Szeremety w Paryżu, zyskał na popularności w naszym kraju. I można powiedzieć, że rozkwita, ma przed sobą świetną przyszłość. Wicemistrzyni olimpijska nie tylko odnajduje się w swojej nowej roli, jest ulubienicą mediów, ale i towarzyszy swoim rówieśnikom podczas ich zmagań. Była więc w Sofii na młodzieżowych mistrzostwach Europy, jest teraz w Budvie na juniorskich mistrzostwach świata. I już hitem staje się to, jak zachowała się po awansie Natalii Niewiadomskiej do półfinału, co oznacza pewny medal.