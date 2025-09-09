Julia Szeremeta "znokautowana". Wideo obiegło sieć, kibice na chwilę zamarli

W 1/8 finału bokserskich mistrzostw świata Julia Szeremeta wygrała w 1/8 finału z Yan Cai i awansowała do ćwierćfinału, gdzie czeka ją wymagający pojedynek z Kariną Ibragimovą.

Polka do tego pojedynku z pewnością podchodzi bardzo poważnie, ale to nie znaczy, że w dniu przed pojedynkiem nie mogła znaleźć czasu, aby nieco się "rozerwać". Dziennikarz i komentator prowadzący program "Ring TVP Sport" opublikował w mediach społecznościowych nagranie.

Poprzedził je jednak wpisem, który rozpoczął dość niepokojącym zdaniem. "Julia Szeremeta znokautowana" - napisał na platformie "X" Piotr Jagiełło.

- Spokojnie, oczywiście tylko na konsoli - dodał chwilę później dziennikarz.

Kibice w komentarzach licznie dali autorowi wpisu do zrozumienia, że dali się nabrać na pierwsze napisane przez niego zdanie. Wielu z nich przyznało, że dało złapać się w pułapkę i w pierwszym momencie nie na żarty się przestraszyło.

Tak Julia Szeremeta spędza czas dzień przed ćwierćfinałem mistrzostw świata

Dzień przed meczem Piotr Jagiełło i Julia Szeremeta zmierzyli się na konsoli w popularną grę piłkarską EA FC 25. Polska pięściarka zagrała Liverpoolem, a więc jej rywal postanowił wybrać największych rywali "The Reds", czyli Manchester United.

Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Manchesteru United sterowanego przez Jagiełłę. Padł wynik 4:2.

- Wygrana luźno 4:2, żeby zbudować sportową złość w Julce przed ćwierćfinałem mistrzostw świata - napisał Jagiełło.

Na wideo widać, że Julia Szeremeta dzień przed walką z Ibragimovą jest w dobrym humorze. - Ja wygrałam kochani, to ja wygrałam - mówiła z uśmiechem na ustach Julia Szeremeta, żartując ze swojej przegranej.

Kiedy Piotr Jagiełło poprosił Szeremetę o krótki komentarz, ta odparła: "Miałam coś z padem, przestał działać. Ja nie wiem, o co chodzi" - oczywiście nadal obracając całą sytuację w żart.

- Czempionka znokautowana, tak to wygląda. Dziękuję bardzo, pozdrawiam - kwitował Piotr Jagiełło.

Julia Szeremeta swoją wielką sławę w Polsce zawdzięcza oczywiście niesamowitemu występowi na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Polka awansowała tam do wielkiego finału i zdobyła dla naszego kraju pierwszy od wielu lat medal olimpijski w tej dyscyplinie. W ostatnim pojedynku lepsza od niej okazała się Tajwanka Lin Yu-ting.

Julia Szeremeta: Ja się nie stresuję, walczę na pełnym luzie [WIDEO] Polsat Sport Polsat Sport

Julia Szeremeta, wicemistrzyni olimpijska w boksie AFP

Julia Szeremeta prezentuje swój olimpijski medal w studiu programu "Halo, tu Polsat" VIPHOTO/East News East News

Julia Szeremeta Mustafa Ciftci/ANADOLU/Anadolu via AFP AFP