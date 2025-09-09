Julia Szeremeta "znokautowana". Wideo obiegło sieć, kibice na chwilę zamarli
Już w środę 10 września Julia Szeremeta stoczy ćwierćfinałowy pojedynek w na mistrzostwach świata w boksie. Rywalką srebrnej mistrzyni olimpijskiej z Paryża będzie Karina Ibragimova. Dzień przed tą walką dziennikarz Piotr Jagiełło wrzucił do mediów społecznościowych wideo, na którym widać, jak młoda pięściarka spędza wolny czas podczas tej prestiżowej imprezy. Po pierwszych słowach jego wpisu kibice mogli się naprawdę przestraszyć.
W 1/8 finału bokserskich mistrzostw świata Julia Szeremeta wygrała w 1/8 finału z Yan Cai i awansowała do ćwierćfinału, gdzie czeka ją wymagający pojedynek z Kariną Ibragimovą.
Polka do tego pojedynku z pewnością podchodzi bardzo poważnie, ale to nie znaczy, że w dniu przed pojedynkiem nie mogła znaleźć czasu, aby nieco się "rozerwać". Dziennikarz i komentator prowadzący program "Ring TVP Sport" opublikował w mediach społecznościowych nagranie.
Poprzedził je jednak wpisem, który rozpoczął dość niepokojącym zdaniem. "Julia Szeremeta znokautowana" - napisał na platformie "X" Piotr Jagiełło.
- Spokojnie, oczywiście tylko na konsoli - dodał chwilę później dziennikarz.
Kibice w komentarzach licznie dali autorowi wpisu do zrozumienia, że dali się nabrać na pierwsze napisane przez niego zdanie. Wielu z nich przyznało, że dało złapać się w pułapkę i w pierwszym momencie nie na żarty się przestraszyło.
Tak Julia Szeremeta spędza czas dzień przed ćwierćfinałem mistrzostw świata
Dzień przed meczem Piotr Jagiełło i Julia Szeremeta zmierzyli się na konsoli w popularną grę piłkarską EA FC 25. Polska pięściarka zagrała Liverpoolem, a więc jej rywal postanowił wybrać największych rywali "The Reds", czyli Manchester United.
Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Manchesteru United sterowanego przez Jagiełłę. Padł wynik 4:2.
- Wygrana luźno 4:2, żeby zbudować sportową złość w Julce przed ćwierćfinałem mistrzostw świata - napisał Jagiełło.
Na wideo widać, że Julia Szeremeta dzień przed walką z Ibragimovą jest w dobrym humorze. - Ja wygrałam kochani, to ja wygrałam - mówiła z uśmiechem na ustach Julia Szeremeta, żartując ze swojej przegranej.
Kiedy Piotr Jagiełło poprosił Szeremetę o krótki komentarz, ta odparła: "Miałam coś z padem, przestał działać. Ja nie wiem, o co chodzi" - oczywiście nadal obracając całą sytuację w żart.
- Czempionka znokautowana, tak to wygląda. Dziękuję bardzo, pozdrawiam - kwitował Piotr Jagiełło.
Julia Szeremeta swoją wielką sławę w Polsce zawdzięcza oczywiście niesamowitemu występowi na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Polka awansowała tam do wielkiego finału i zdobyła dla naszego kraju pierwszy od wielu lat medal olimpijski w tej dyscyplinie. W ostatnim pojedynku lepsza od niej okazała się Tajwanka Lin Yu-ting.