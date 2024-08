Julia Szeremeta mimo młodego wieku sprawiła niespodziankę na igrzyskach olimpijskich w Paryżu i do ojczyzny wróciła ze srebrnym medalem. Od czasu zakończenia rywalizacji we Francji 20-latka nie weszła jeszcze na ring i wiele wskazuje na to, że w najbliższym czasie się to nie zmieni. W rozmowie z dziennikarzami Polsat Sport pięściarka ujawniła bowiem, że na najbliższą przyszłość na całkiem inne plany.