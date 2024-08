Julia Szeremeta w brawurowym stylu wdarła się do półfinału olimpijskiego turnieju pięściarskiego. Oznacza to, że ma już w kieszeni co najmniej brązowy medal. To jednak wcale nie musi być koniec tej pięknej przygody. Jak się okazuje, poczynania naszej zawodniczki uważnie śledzi sam Andrzej Gołota. Nasz legendarny "ciężki" barwnie skomentował postawę 20-latki.