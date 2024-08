Julia Szeremeta wróciła z igrzysk i od razu to. Kolejny przykry problem

Przed wylotem do Paryża Julia Szeremeta pozostawiła swój samochód przed siedzibą Polskiego Komitetu Olimpijskiego . Jak się okazało, nie był to najlepszy wybór. Może sprawca zdąży się zreflektować i spróbuje naprawić szkodę.

Julia Szeremeta ze srebrnym medalem

Polska pięściarka zachwyciła cały świat i zdobyła srebrny medal na igrzyskach olimpijskich po emocjonującej walce z Tajwanką Lin Yu-ting. Szeremeta wróciła do kraju jako prawdziwa bohaterka. Po krótkim pobycie w Warszawie musiała jednak wracać już do domu. "Do hotelu wróciłam dopiero o 23. Trzy godziny snu i znowu w trasę..." - mówiła.