Julia Szeremeta wróciła do Polski, mamy zdjęcie z lotniska. Nie jest główną bohaterką

W drugiej połowie października miłośnicy boksu z uwagą śledzili doniesienia z Sofii . Stolica Bułgarii była areną zmagań czołowych pięściarek oraz pięściarzy Starego Kontynentu do lat 22. Kibice początkowo po cichu liczyli na udział w zawodach Julii Szeremety. Ta jednak po igrzyskach ma zupełnie inne plany i przygotowuje się do gali w kraju nad Wisłą. Bohaterka imprezy w Paryżu i tak pojawiła się w towarzystwie koleżanek. Połączyła przyjemne z pożytecznym. Podczas trwania turnieju sparowała z innymi zawodniczkami. Dopiero w wolnych chwilach udawała się na trybuny.

"Mocna jest Natalia Kuczewska, która na pewno stoczy bardzo świetne walki. Kibicuję wszystkim dziewczynom. Mam nadzieję, że każda przywiezie medal i dobrze się pokaże" - mówiła na kilka tygodni przed wylotem. I miała rację. Wspomniana przez Julię Szeremetę 21-latka awansowała aż do finału . Dopiero w boju o złoto pokonała ją Kristina Nad Varga . Poza Natalią Kuczewską wizytę na podium zaliczyli również: Cezary Znamiec, Oliwia Toborek, Barbara Marcinkowska oraz Nikola Prymaczenko.

Julia Szeremeta w otoczeniu medalistów. Niebawem sama wróci do akcji

Czasu na celebrację sukcesów w Bułgarii nie było przesadnie dużo. Liczna kadra wraz ze sztabem szkoleniowym w poniedziałek wróciła do ojczyzny. W mediach społecznościowych poinformował o tym Polski Związek Bokserski. Specjalny wpis poświęcono posiadaczom krążków. Dumnie zapozowali oni do zdjęcia w biało-czerwonym dresie. Do obiektywu szeroko uśmiechnęła się też Julia Szeremeta. "Dziś z ogromną radością przywitaliśmy na warszawskim lotnisku naszych reprezentantów, którzy wrócili z Młodzieżowych Mistrzostw Europy w Sofii" - napisał PZB, a kibice w komentarzach od dobrych kilku godzin przesyłają wirtualne gratulacje.