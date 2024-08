Julia Szeremeta w nowej odsłonie, wystarczyło jedno zdjęcie. Fani zachwyceni

Jeszcze przed startem igrzysk olimpijskich w Paryżu nazwisko Julii Szeremety było kojarzone głównie tylko przez zagorzałych sympatyków boksu, ponieważ 20-latka z Chełma nie odnosiła sukcesów na arenach międzynarodowych wśród seniorek. To zmieniło się we Francji, gdzie młoda pięściarka dość nieoczekiwanie wywalczyła srebro w kategorii do 57 kilogramów . I momentalnie stała się rozpoznawalna w swojej ojczyźnie.

