Julia Szeremeta twierdzi, że ma jeszcze szansę na złoto igrzysk. "To jest nie fair"

Julia Szeremeta dostanie złoto?

Na pytanie o to, czy jeśli organizatorzy igrzysk przychylili się do rozpatrzenia sprawy, Szeremeta mogłaby liczyć na złoty medal, odpowiedziała: "Jest taka szansa. Zobaczymy, jak to wszystko się rozwiąże". MKOl na igrzyskach olimpijskich wyraźnie zaznaczył, że nie ma zamiaru karać zawodniczek tak, jak zrobiła to IBA - bokserska organizacja międzynarodowa, która została odsunięta od organizacji turnieju olimpijskiego, a prowadzona była przez zaufanego człowieka Władimira Putina, Umara Kremlowa.