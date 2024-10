Julia Szeremeta spakowała walizki i wyjechała. Polska pięściarka wybrała Bułgarię

Gdy przed wyjazdem na igrzyska olimpijskie Julia Szeremeta zapowiadała, że do ojczyzny wróci z medalem, mało kto brał jej słowa na poważnie. Nie chodziło oczywiście o to, że ktokolwiek wątpił wówczas w talent młodej pięściarki. Statystyki mówiły jednak same za siebie - rzadko zdarza się bowiem, aby sportowcy już za pierwszym podejściem zdobywali medale na tak ważnej imprezie. 21-latka pokazała jednak, że bez problemu radzi sobie z presją i jest w stanie osiągnąć naprawdę wiele. Ostatecznie nasza reprezentanta już podczas debiutu na igrzyskach olimpijskich zdołała zdobyć medal. I to nie byle jaki, bo koloru srebrnego.

