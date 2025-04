Kinga Krówka na językach, co za walka! Julia Szeremeta reaguje

- Jestem najmłodszą zawodniczką w kadrze, więc nie mam wobec siebie żadnych oczekiwań. Chcę po prostu dać świetne walki i świetnie się pokazać, a przy okazji zdobyć jak najwięcej doświadczenia - mówiła przed wylotem do Foz do Iguacu zawodniczka klubu Sporty Walki Gostyń, podopieczna trenera Tomasza Dylaka. Słowa padły w rozmowie z oficjalnym kanałem PZB, a dziennikarz słusznie skonstatował, że dokładnie tak samo przed igrzyskami w Paryżu wypowiadała się Julia Szeremeta . Zresztą osobiście mogę to poświadczyć, bo także zrobiło to na mnie niesamowite wrażenie, gdy na starcie igrzysk odwiedziłem wioskę olimpijską i spotkałem się m.in. właśnie z późniejszą wicemistrzynią.