Julia Szeremeta ogłasza przed finałem z kontrowersyjną rywalką. Ależ wiadomość

Julia Szeremeta: W ogóle nie czuję stresu, wychodzę i boksuję na luzie

W środę wieczorem w ringu, zlokalizowanym w centralnym punkcie kortu Philippe'a Chartiera, Polka awansowała do finału turnieju bokserskiego w kategorii 57 kg. Filigranowa pięściarka pokonała na punkty 4-1 (28:29, 29:28, 29:28, 29:28, 29:28) Filipinkę Nesthy Petecio . Tym samym zapewniła sobie co najmniej srebrny medal igrzysk olimpijski. W sobotnim finale rywalką podopiecznej trenerów Mariusza Malika (w klubie) i Tomasza Dylaka (w reprezentacji) będzie Yu Ting Lin . Tajwanka w półfinale pokonała jednogłośnie Turczynkę Esrę Yildiz .

Polka znów nie uchodziła za faworytkę, ale dla niej to kompletnie nie ma żadnego znaczenia. Zupełnie nie denerwuje, ani nie stresuje jej wszystko to, co przytłacza wielu sportowców przy okazji olimpijskiego debiutu . Nawet anturaż paryskiego "teatru marzeń", w którym przy okazji French Open oklaskiwani są najwięksi herosi tenisa, nie zrobił wrażenia na naszej zawodniczce.

- Tak naprawdę wychodząc w takim miejscu jeszcze lepiej się bawiłam niż na poprzedniej scenie. Było więcej kibiców, przez co panowała świetna atmosfera. Do tego światełka, muzyka. To wszystko jeszcze bardziej mnie niosło - odparła finalistka olimpijska. A dopytana przeze mnie, jaki jest przepis na to, aby nie tyle odłączyć, co zupełnie wyłączyć układ nerwowy, roześmiała się i odparła: - Tego nie jestem w stanie powiedzieć.