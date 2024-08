Julia Szeremeta odpowiedziała Andrzejowi Gołocie. Krótko i bez zawahania

W wiosce olimpijskiej, gdy igrzyska dopiero się rozpoczynały, a wasza rywalizacja jeszcze nie wystartowała, opowiadałaś mi o swojej drodze. Krnąbrności i o tym, że byłaś taką zawodniczką, która w pewnym momencie myślała, że jeśli nie przyłoży się do treningu, to przechytrzy trenera. Dopiero później dotarło do ciebie, że sobie robisz w ten sposób największą szkodę. W pewnym momencie trener postawił sprawę waszej współpracy na ostrzu noża?

- Tak, ale ja też wiedziałam, że jest rok igrzysk i warto się poświęcić. Dotarło do mnie, że olimpiada jest moim marzeniem, podobnie jak całego sztabu, więc trzeba było zebrać się w sobie. Do tego przeprowadzaliśmy rozmowy z trenerem, które mnie bardzo zmotywowały do takiego działania. Przede wszystkim właśnie do ciężkiej pracy.