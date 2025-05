Od początku turnieju, gdy poznaliśmy wyniki losowania drabinki w kat. 57kg, sztab Julii Szeremety i sama pięściarka byli przekonani, że w finale zmierzy się z rywalką z Turcji , brązową medalistką olimpijską z Paryża, Esrą Yildiz . Doszło do niespodzianki, półfinał na punkty wygrała Khumoranobu Mamajonova i przez pryzmat jej stylu walki, stało się jasne, że Polkę będzie czekało spore wyzwanie.

Julia Szeremeta wprost. Werdykt jedno, ale wyzwanie drugie

I tak w istocie było w ringu, choć jednogłośny werdykt na to nie wskazuje.

- Rzeczywiście, ta walka to nie był spacerek. Spodziewaliśmy się Turczynki, a tu trzeba było stanąć do boju z Uzbeczką. Ale co, w turniejowej rywalizacji trzeba umieć się przestawić i boksować. Ja miałam plan wejść, wygrać, pokazać się z dobrej strony. Wszystko poszło po mojej myśli - odparła Szeremeta.