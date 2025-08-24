Julia Szeremeta ma ogromne ambicje. Srebrne medale to za mało

Julia Szeremeta 24 sierpnia kończy 22 lata. Mimo tak młodego wieku pięściarka z Lublina ma swoim koncie ma osiągnięcia, o których wielu innych sportowców może jedynie pomarzyć. W ubiegłym roku cały naród z zapartym tchem śledził poczynania młodej sportsmenki na XXXIII Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu, podczas których Szeremeta sprawiła nie lada niespodziankę - młoda bokserka trafiła na swojej drodze na wiele utytułowanych i bardziej doświadczonych zawodniczek, mimo to jednak zdołała dotrzeć aż do finału olimpijskiego turnieju. Na tym etapie musiała jednak uznać wyższość Lin Yu-ting. Do ojczyzny powróciła więc jako wicemistrzyni olimpijska.

Kilka miesięcy później o naszej pięściarce znów zrobiło się głośno. Podczas zawodów Pucharu Świata w Brazylii wicemistrzyni olimpijska sięgnęła bowiem po srebrny medal. W ćwierćfinale Polka wygrała 5:0 z Amerykanką Alyssą Mendozą, a w półfinale odprawiła z kwitkiem pochodzącą z Kazachstanu Ulżan Sersenbek, również 5:0. To tym triumfie Szeremeta awansowała do finału, gdzie zmierzyła się z Brazylijką Jucielen Romeu. Niestety, walkę tę przegrała 2:3 (29-28, 30-27, 28-29, 27-30, 27-30).

Julia Szeremeta szczerze o realiach w sporcie. "Nie zawsze da się wygrywać"

Po występie w Brazylii Julia Szeremeta odbyła rozmowę z Arturem Gacem z Interii, podczas której przyznała, że po igrzyskach i po Pucharze Świata w Brazylii czuje pewnego rodzaju niedosyt. Z racji tego, że jest niezwykle ambitną sportsmenką, 22-latka wolałaby, żeby oba wywalczone przez nią medale były koloru złotego. Mimo to stara ona się cieszyć ze swoich sukcesów i nie zapomina, że na sięganie po złote medale przyjdzie jeszcze czas.

"Na pewno jest niedosyt, bo chciałoby się cieszyć ze złota. Jednak nie zawsze da się wygrywać, trzeba być też przygotowanym na porażki. Cały rok nie da się boksować na jednym i tym samym poziomie, forma nie zawsze będzie stuprocentowa, więc o tym na pewno muszę pamiętać. A druga sprawa, że teraz mamy takie "laboratorium" z trenerem. To znaczy testujemy, próbujemy trochę nowe metody treningowe, co warto byłoby zmienić, oczywiście wszystko już pod igrzyska w Los Angeles. Dlatego może nie zawsze dyspozycja będzie w 100 procentach, na danym turnieju, ale zawsze jakiś poziom zagwarantuję" - oznajmiła.

