W ostatniej rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet Julia Szeremeta wraca pamięcią do igrzysk olimpijskich w Paryżu, które to odmieniły jej życie i karierę. Po wywalczeniu srebra jej popularność wystrzeliła i do teraz jej nazwisko jest jednym z najgorętszych w polskim sporcie.

Dość szeroko odnosi się m.in. do kontrowersji, jakie wywołała jej finałowa rywalka, Lin Yu-ting. Część osób podawała w wątpliwość, czy Tajwanka w ogóle jest kobietą, negując tym samym niekorzystny dla Polki wynik starcia o złoto. Okazuje się, że temat wcale nie jest zamknięty i kto wie, może dojdzie jeszcze do zwrotu akcji i przyznania Julii złotego krążka.

Nasz szef mówi, że się za tę sprawę wezmą, że będzie walczyć o tamten złoty medal

To jednak nie wszystko. Julia Szeremeta bardzo szczerze komentuje również swoje podejście do minionych igrzysk oraz krzywdę, jaka w Paryżu spotkała jej koleżankę, Elżbietę Wójcik. Nie przebiera w słowach.

Szeremeta nie przebiera w słowach. "Została oszukana"

Sporo kibiców o Szeremecie usłyszało dopiero po jej sukcesie na igrzyskach olimpijskich z 2024 roku. Wcześniej i fani boksu i eksperci znali jej nazwisko, dostrzegali potencjał, lecz wielu z nich obstawiało, że na konkretniejsze osiągnięcia trzeba będzie jeszcze poczekać. Z dużo większą wiarą we własne możliwości do Paryża poleciała sama zainteresowana.

"Tak bardzo poświęciłam się dla boksu, że nie widziałam innej opcji niż zdobycie medalu - teraz, zaraz. Nie po to trenowałam, żeby to poszło na marne. A poświęciłam się jak nigdy. Był czas, kiedy z Elą Wójcik płakałyśmy niemal na każdym treningu siłowym. Trener dokładał nam ciężary, my nie miałyśmy już siły dźwigać, ale codziennie zaciskałyśmy zęby i robiłyśmy po te dwa, trzy dodatkowe powtórzenia" - mówi teraz Hubertowi Kęsce.

To niejedyne nawiązanie do Elżbiety Wójcik, która także walczyła na igrzyskach i również wyjechała z Paryża z kontrowersją w tle. Nie chodziło jednak - jak w przypadku Julii Szeremety - o wątpliwości wokół płci rywalki, a o niesprawiedliwy - zdaniem wielu - werdykt sędziów. Musiała pożegnać się z marzeniami o medalu po tym, jak w ćwierćfinale sędziowie niejednogłośnie jako zwyciężczynię wskazali Atheynę Bylon. Trener Kamil Gorząd mówił wówczas o skandalu i podkreślał, że Polka absolutnie nie przegrała trzeciej rundy.

W dniu, w którym orzeknięto porażkę Wójcik, Szeremeta stoczyła swoją walkę i już wtedy zapewniła sobie co najmniej brązowy medal. Jednak, jak teraz wspomina, trudno było jej w pełni się z tego cieszyć. Mówi o łzach i dosadnie komentuje sytuację koleżanki.

"W ogóle nie cieszyłam się z tego, że mam już medal. Byłam smutna, że Eli się nie udało. Moim zdaniem wygrała swój pojedynek, powinna zwyciężyć u sędziów, została oszukana. Decydującą rundę wygrała przecież do jednej bramki… Byłam w strefie medalowej igrzysk olimpijskich, a po policzkach ciekły mi łzy. Razem ze sztabem w ogóle się z tego nie cieszyliśmy" - podsumowuje smutno.

