Julia Szeremeta ma dość, grzmi o oszustwie. Nie mogła powstrzymać łez

Oprac.: Katarzyna Pociecha

Wraca temat kontrowersyjnego werdyktu sędziów po walce Elżbiety Wójcik na igrzyskach olimpijskich. Mimo upływu czasu na sprawę wciąż emocjonalnie reaguje Julia Szeremeta. Ma dość takiego traktowania zawodniczek i grzmi o oszustwie. Gdy jej koleżanka z kadry żegnała się z Paryżem, ona wówczas wywalczyła medal. Ale przez krzywdę, jaka spotkała Wójcik, nie było u niej miejsca na radość. Pojawiły się za to łzy. W nowej wypowiedzi nie przebiera w słowach.

Zawodniczka bokserska w niebieskim stroju siedzi pomiędzy dwoma trenerami. Wygląda na zmęczoną i wzruszoną, trzyma rękawicę oraz ręcznik. Trenerzy wspierają ją, jeden trzyma ją za głowę, drugi podaje wodę i ręcznik. Na ich koszulkach widnieje godło Pol...
Julia Szeremeta ze swoim teamemAndrzej IwańczukAFP

W ostatniej rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet Julia Szeremeta wraca pamięcią do igrzysk olimpijskich w Paryżu, które to odmieniły jej życie i karierę. Po wywalczeniu srebra jej popularność wystrzeliła i do teraz jej nazwisko jest jednym z najgorętszych w polskim sporcie.

Dość szeroko odnosi się m.in. do kontrowersji, jakie wywołała jej finałowa rywalka, Lin Yu-ting. Część osób podawała w wątpliwość, czy Tajwanka w ogóle jest kobietą, negując tym samym niekorzystny dla Polki wynik starcia o złoto. Okazuje się, że temat wcale nie jest zamknięty i kto wie, może dojdzie jeszcze do zwrotu akcji i przyznania Julii złotego krążka.

Nasz szef mówi, że się za tę sprawę wezmą, że będzie walczyć o tamten złoty medal
- wyjawia pięściarka.

To jednak nie wszystko. Julia Szeremeta bardzo szczerze komentuje również swoje podejście do minionych igrzysk oraz krzywdę, jaka w Paryżu spotkała jej koleżankę, Elżbietę Wójcik. Nie przebiera w słowach.

    Szeremeta nie przebiera w słowach. "Została oszukana"

    Sporo kibiców o Szeremecie usłyszało dopiero po jej sukcesie na igrzyskach olimpijskich z 2024 roku. Wcześniej i fani boksu i eksperci znali jej nazwisko, dostrzegali potencjał, lecz wielu z nich obstawiało, że na konkretniejsze osiągnięcia trzeba będzie jeszcze poczekać. Z dużo większą wiarą we własne możliwości do Paryża poleciała sama zainteresowana.

    "Tak bardzo poświęciłam się dla boksu, że nie widziałam innej opcji niż zdobycie medalu - teraz, zaraz. Nie po to trenowałam, żeby to poszło na marne. A poświęciłam się jak nigdy. Był czas, kiedy z Elą Wójcik płakałyśmy niemal na każdym treningu siłowym. Trener dokładał nam ciężary, my nie miałyśmy już siły dźwigać, ale codziennie zaciskałyśmy zęby i robiłyśmy po te dwa, trzy dodatkowe powtórzenia" - mówi teraz Hubertowi Kęsce.

    To niejedyne nawiązanie do Elżbiety Wójcik, która także walczyła na igrzyskach i również wyjechała z Paryża z kontrowersją w tle. Nie chodziło jednak - jak w przypadku Julii Szeremety - o wątpliwości wokół płci rywalki, a o niesprawiedliwy - zdaniem wielu - werdykt sędziów. Musiała pożegnać się z marzeniami o medalu po tym, jak w ćwierćfinale sędziowie niejednogłośnie jako zwyciężczynię wskazali Atheynę Bylon. Trener Kamil Gorząd mówił wówczas o skandalu i podkreślał, że Polka absolutnie nie przegrała trzeciej rundy.

    W dniu, w którym orzeknięto porażkę Wójcik, Szeremeta stoczyła swoją walkę i już wtedy zapewniła sobie co najmniej brązowy medal. Jednak, jak teraz wspomina, trudno było jej w pełni się z tego cieszyć. Mówi o łzach i dosadnie komentuje sytuację koleżanki.

    "W ogóle nie cieszyłam się z tego, że mam już medal. Byłam smutna, że Eli się nie udało. Moim zdaniem wygrała swój pojedynek, powinna zwyciężyć u sędziów, została oszukana. Decydującą rundę wygrała przecież do jednej bramki… Byłam w strefie medalowej igrzysk olimpijskich, a po policzkach ciekły mi łzy. Razem ze sztabem w ogóle się z tego nie cieszyliśmy" - podsumowuje smutno.

