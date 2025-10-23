Julia Szeremeta ma co świętować, znów jest na szczycie. Ogromny sukces Polek

Dla Julii Szeremety ten rok z pewnością był bardzo dobry, choć nie taki, jak pięściarka mogła sobie wymarzyć. Polka celowała w złoto mistrzostw świata, ale w finałowej walce uległa Jaismine Lamborii. Wynik pojedynku uznawano za kontrowersyjny, ale zdaje się, że Szeremeta pogodziła się już ze zdobytym kolejnym w karierze srebrem wielkiej imprezy.

Julia Szeremeta pierwsza w rankingu World Boxing

Szeremeta może zaliczyć na swoim koncie jednak kolejny sukces. Dzięki świetnej postawie na igrzyskach oraz w kolejnych zawodach, Polka zgromadziła pokaźną sumę punktów naliczaną przez nową federację bokserską World Boxing. Punkty otrzymuje się za udział w poszczególnych imprezach organizowanych przez federację - im dalszy etap zmagań, tym większa punktowa zdobycz. Tym samym okazało się, że zawodniczka przoduje w rankingu wśród wszystkich pięściarek na świecie.

"Według rankingów, najlepszą bokserką na świecie jest polska zawodniczka wagi piórkowej (W57 kg), Julia Szeremeta, która ma na swoim koncie 2075 punktów za występy na Mistrzostwach Świata w Boksie 2025, Pucharze Świata w Boksie - Foz do Iguazu 2025 w Brazylii oraz Igrzyskach Olimpijskich 2024 w Paryżu" - przekazał World Boxing.

Świetny wynik Polski w nowym rankingu World Boxing

Wiadome jest, że Szeremeta króluje także w swojej kategorii. To jednak nie wszystko. W kobiecej wadze ciężkiej triumfatorką rankingu została mistrzyni świata, Agata Kaczmarska. Łącznie Polki zdobyły w kobiecym rankingu bokserskim drugie miejsce, zaraz po Kazachstanie.

Julia Szeremeta postanowiła pochwalić się swoim wynikiem w mediach społecznościowych. Zamieściła screen rankingu i napisała kilka słów. "W wadze 57 króluję. Bez podziału na wagi też" - cieszyła się sukcesem.

Julia Szeremeta cieszy się ze swojego rankingowego sukcesu Instagram/szeremeta15984 ESP/Instagram

Julia Szeremeta MUSTAFA CIFTCIANADOLU AGENCY AFP

Julia Szeremeta prezentuje swój olimpijski medal w studiu programu "Halo, tu Polsat" VIPHOTO/East News East News