Julia Szeremeta ma co świętować, znów jest na szczycie. Ogromny sukces Polek

Anna Dymarczyk

Anna Dymarczyk

Julia Szeremeta królową najnowszego rankingu World Boxing. Polska pięściarka zdobyła laury nie tylko w swojej kategorii wagowej, ale również wygrała ze wszystkimi pozostałymi klasyfikowanymi zawodniczkami z całego świata. Nie tylko ona może się cieszyć - najwyżej w rankingu w swojej kategorii uplasowała się Agata Kaczmarska, a reprezentacja Polski kobiet zajęła drugie miejsce, dając się wyprzedzić jedynie Kazachstanowi.

Julia Szeremeta
Julia SzeremetaFoto OlimpikAFP

Dla Julii Szeremety ten rok z pewnością był bardzo dobry, choć nie taki, jak pięściarka mogła sobie wymarzyć. Polka celowała w złoto mistrzostw świata, ale w finałowej walce uległa Jaismine Lamborii. Wynik pojedynku uznawano za kontrowersyjny, ale zdaje się, że Szeremeta pogodziła się już ze zdobytym kolejnym w karierze srebrem wielkiej imprezy.

Julia Szeremeta pierwsza w rankingu World Boxing

Szeremeta może zaliczyć na swoim koncie jednak kolejny sukces. Dzięki świetnej postawie na igrzyskach oraz w kolejnych zawodach, Polka zgromadziła pokaźną sumę punktów naliczaną przez nową federację bokserską World Boxing. Punkty otrzymuje się za udział w poszczególnych imprezach organizowanych przez federację - im dalszy etap zmagań, tym większa punktowa zdobycz. Tym samym okazało się, że zawodniczka przoduje w rankingu wśród wszystkich pięściarek na świecie.

Julia Szeremeta: Wsparcie stypendialne, zwłaszcza młodego zawodnika, trzyma go przy sporciePolsat Sport

"Według rankingów, najlepszą bokserką na świecie jest polska zawodniczka wagi piórkowej (W57 kg), Julia Szeremeta, która ma na swoim koncie 2075 punktów za występy na Mistrzostwach Świata w Boksie 2025, Pucharze Świata w Boksie - Foz do Iguazu 2025 w Brazylii oraz Igrzyskach Olimpijskich 2024 w Paryżu" - przekazał World Boxing.

Świetny wynik Polski w nowym rankingu World Boxing

Wiadome jest, że Szeremeta króluje także w swojej kategorii. To jednak nie wszystko. W kobiecej wadze ciężkiej triumfatorką rankingu została mistrzyni świata, Agata Kaczmarska. Łącznie Polki zdobyły w kobiecym rankingu bokserskim drugie miejsce, zaraz po Kazachstanie.

Julia Szeremeta postanowiła pochwalić się swoim wynikiem w mediach społecznościowych. Zamieściła screen rankingu i napisała kilka słów. "W wadze 57 króluję. Bez podziału na wagi też" - cieszyła się sukcesem.

Bokserka w czerwonym stroju i kasku, trzymająca rękawice bokserskie, na czarnym tle z napisem World Boxing Official Rankings i listą zawodniczek w kategorii 57 kg. W górnej części grafika z napisem o dominacji w wadze 57 oraz diamentem i koroną.
Julia Szeremeta cieszy się ze swojego rankingowego sukcesuInstagram/szeremeta15984ESP/Instagram

Julia Szeremeta ze swoim teamem
Julia Szeremeta
Julia SzeremetaMUSTAFA CIFTCIANADOLU AGENCYAFP
Julia Szeremeta prezentuje swój olimpijski medal w studiu programu "Halo, tu Polsat"
Julia Szeremeta prezentuje swój olimpijski medal w studiu programu "Halo, tu Polsat" VIPHOTO/East NewsEast News

