Julia Szeremeta już tego nie ukrywa. Opowiedziała o swoim życiu miłosnym

Za nami XXXIII Letnie Igrzyska Olimpijskie, podczas których o medale walczyli także reprezentanci naszego kraju. W kadrze "Biało-Czerwonych" na imprezę czterolecia nie zabrakło debiutantów, w tym m.in. 20-letniej pięściarki Julii Szeremety. Choć młoda sportsmenka zapowiadała, że wróci do ojczyzny ze złotym krążkiem, mało kto przypuszczał, że uda jej się to już za pierwszym razem. Ba, wielu ekspertów zastanawiało się, czy w ogóle dotrze ona do strefy medalowej. Nasza bokserka udowodniła jednak, że brak doświadczenia olimpijskiego wcale nie przekreśla jej szans na medal. Ostatecznie dotarła ona bowiem aż do finału, w którym jednak musiała uznać wyższość Tajwanki Lin Yu-ting. Do Polski wróciła więc jako wicemistrzyni olimpijska.

Reklama