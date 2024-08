Julia Szeremeta jasno to ogłosiła. Oto jej kolejny cel w karierze

Jasny plan Julii Szeremety. Ogłosiła cel na najbliższe lata kariery

Szybko temat postanowił także uciąć trener naszej wicemistrzyni, który poparł wypowiedź swojej podopiecznej. - To dobra odpowiedź. Już dochodzą do nas sygnały o zainteresowaniu. Wiemy, jaką Julka budzi popularność. To normalne, wiedząc, że umie kopać i boksuje fenomenalnie, to propozycji byłoby mnóstwo, organizacyjne tylko czekają na takie osoby. Po to jestem, żeby wskazać jej drogę - powiedział Tomasz Dylak.