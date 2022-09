Jubileuszowa gala Polsat Boxing Promotions już 24 września w Łodzi

Bohaterami walki wieczoru gali Polsat Boxing Promotions 10 będą Kubańczyk Osleys Iglesias oraz reprezentant Uzbekistanu, Azizbek Abdugofurov. Pierwszy z nich swoje sportowe i życiowe plany związał z Polską i to właśnie w naszym kraju w ekspresowym tempie rozwija pięściarską karierę.

Od grudnia ubiegłego roku Iglesias trzykrotnie meldował się w ringu PBP i za każdym razem opuszczał go jako zwycięzca, notując przy okazji potężne awanse w światowych rankingach. W swoim siódmym zawodowym pojedynku podopieczny grupy Polsat Boxing Promotions powalczy o trofeum WBA InterContinental w wadze super średniej. Zwycięstwo uczyni z niego także pretendenta do tytułu Mistrza Świata organizacji IBO. Aby tak się stało, Iglesias musi pokonać najtrudniejszego rywala spośród wszystkich z jakimi mierzył się do tej pory - Azizbeka Abdugofurova.

Reprezentant Uzbekistanu to obecnie światowy numer 13. w kategorii super średniej, podczas gdy Iglesias jest 24. Abdugofurov ma na koncie 15 stoczonych pojedynków zawodowych, z których tylko w jednym poniósł porażkę. To ponad dwa razy więcej od pięściarza grupy PBP, który na zawodowstwie odbył sześć walk, notując komplet zwycięstw. Te drobiazgowe porównania to woda na młyn dla pięściarskich analityków. Dla statystycznego kibica najważniejsze jest jednak to, że 24 września w Łodzi dojdzie do prawdziwie hitowego starcia, a jego zwycięzca poważnie namiesza w światowym boksie.

Dziewięć emocjonujących walk na PBP 10

Na gali Polsat Boxing Promotions 10, kibice zobaczą łącznie dziewięć pojedynków. Wydarzenie otworzą trzy starcia w formule boksu olimpijskiego, a w kolejnych sześciu wystąpią zawodowcy. Największym zainteresowaniem kibiców cieszy się wspomniana walka Iglesias vs Abdugofurov, ale pozostałe pojedynki również zapowiadają się niezwykle emocjonująco. Gwarantują to ich uczestnicy, którzy kibicom dali się już poznać z dobrej strony z racji swoich występów na wcześniejszych galach PBP.

24 września między liny wróci niepokonany Aleksander Bereżewski (6 zwycięstw, 0 porażek, 0 remisów), czyli aktualny numer 5 polskiej wagi półśredniej. W Łodzi o swoje piąte zawodowe zwycięstwo powalczy Miłosz Grabowski (4 zwycięstwa, 0 porażek, 0 remisów). Jego rywalem będzie doskonale znany polskim kibicom Damian Mielewczyk (12 zwycięstw, 7 porażek, 0 remisów), który ringowego doświadczenia ma więcej, niż wszyscy czterej dotychczasowi przeciwnicy Grabowskiego razem wzięci! Dla 22-letniego podopiecznego grupy Polsat Boxing Promotions będzie to pierwsza sześciorundowa walka w karierze. Grabowskiego czeka zatem prawdziwy skok na głęboką wodę i kolejny egzamin w jego pięściarskim życiu.

Na Polsat Boxing Promotions 10 swój drugi występ w ringu PBP zaliczy niedawny pogromca Remigiusza Runowskiego - Max Suske (4 zwycięstwa, 0 porażek, 0 remisów). Utalentowany Niemiec zmierzy się Ukraińcem Petro Frolovem (5 zwycięstw, 0 porażek, 0 remisów), a dla obydwu pięściarzy będzie to debiut na dystansie sześciu rund.

Na dobre pojedynki liczą także Niko Zdunowski oraz Gracjan Królikowski. Dziewiętnastolatkowie regularność startów stawiają wyżej niż mityczne "zero" po stronie porażek w rekordzie. Ale każdy pięściarz lubi gdy to jego ręka wędruje w górę i zarówno Zdunowski, jak i Królikowski postarają się, by tak właśnie było 24 września w Łodzi.

Gala Polsat Boxing Promotions 10 w Łodzi, z racji poziomu sportowego oraz statusu wydarzenia jubileuszowego, dostarczy widzom ogromnych emocji. Organizatorzy szykują wyjątkową oprawę oraz najwyższy poziom produkcji, będący znakiem rozpoznawczym organizacji Polsat Boxing Promotions.

Dziennikarze oraz fotoreporterzy zainteresowani uzyskaniem akredytacji, proszeni są o wysłanie wiadomości na adres: toldak@polsat.com.pl