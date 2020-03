Piąta walka Juan Manuel Marquez vs Manny Pacquiao nie doszła do skutku, a Meksykanin twierdził, że odrzucił ofertę stu milionów dolarów za kolejne starcie z Filipińczykiem. Dziś przedstawia nową wersję, mówiąc o ofercie opiewającej na 150 milionów.

- Kiedy Pacquiao zaproponował mi piątą walkę za 150 milionów dolarów, powiedziałem "wystarczy, więcej już nie walczę". Przeszedłem na emeryturę i nie miałem zamiaru wracać - powiedział Marquez.

- Pacquiao mógłby teraz walczyć z Errolem Spence'em Juniorem lub Terence'em Crawfordem. To byłyby naprawdę dobre walki, Pacquiao jest legendą, wspaniałym zawodnikiem (...) - dodał ''Dinamita''.



Marquez i Pacquiao stworzyli kultową tetralogię w latach 2004-2012. Ich pierwsza walka zakończyła się w maju 2004 roku remisem, druga (w marcu 2008 roku) niejednogłośnym zwycięstwem Pacquiao, trzecią (w listopadzie 2011 roku) Filipińczyk wygrał stosunkiem głosów dwa do remisu, a w czwartej, w grudniu 2012 roku Meksykanin znokautował wielkiego rywala.



Przypomnijmy na koniec, że jedna z walk światowej klasy, które możemy w tym roku zobaczyć - nawet podczas pandemii koronawirusa - to planowane na lato starcie Manny Pacquiao vs Mikey Garcia o należący do Filipińczyka pas WBA wagi półśredniej. Eddie Hearn chce doprowadzić do tego pojedynku w Arabii Saudyjskiej.

Zdjęcie Juan Manuel Marquez w pojedynku z Mannym Pacquiao w grudniu 2012 roku w Las Vegas / AFP