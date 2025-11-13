Partner merytoryczny: Eleven Sports

Joshua znalazł szokującego rywala. Na Wyspach już huczy, w tle nazwisko Tysona

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

Świat boksu już nie może doczekać się ogłoszenia kolejnej walki Ołeksandra Usyka. Ukrainiec wciąż jednak nie ma oficjalnego przeciwnika i cierpliwie czeka na efekty działań osób odpowiedzialnych za jego karierę. W międzyczasie nie próżnuje Anthony Joshua. Na Wyspach głośno zrobiło się o zaskakującej konfrontacji z udziałem gwiazdy. Do ringu z Brytyjczykiem miałby wyjść niedawny rywal Mike'a Tysona. Takiego scenariusza jeszcze niedawno nikt sobie nie wyobrażał.

Antony Joshua jeszcze nie walczył z takim przeciwnikiem jak Jake Paul
Antony Joshua jeszcze nie walczył z takim przeciwnikiem jak Jake PaulTIMOTHY A. CLARY / AFPAFP

Anthony Joshua ostatni raz w ringu pojawił się ponad rok temu. Brytyjczyk na wypełnionym po brzegi Wembley przegrał przed czasem z Danielem Dubois, po czym udał się na przerwę. Pauza niepokojąco się wydłuża, co zdecydowanie nie działa na korzyść zawodnika. Co jakiś czas o sportowcu robi się jednak głośno. Choćby w polskich mediach spore poruszenie wywołał przylot gwiazdora do kraju nad Wisłą na zaproszenie Jakuba Chyckiego. Pod okiem zaufanego człowieka Ołeksandra Usyka przeszedł szereg badań diagnostycznych.

Niewykluczona jest dalsza współpraca, ponieważ bokser zamierza kontynuować karierę. Ba, na Wyspach gruchnęły właśnie wieści o potencjalnym pojedynku. I to z sensacyjnym rywalem, bo w przeciwnym narożniku prawdopodobnie stanie Jake Paul. Nazwisko Amerykanina masowo pojawia się w brytyjskich mediach. To byłoby jedno z najbardziej zaskakujących ogłoszeń w XXI wieku. Mowa w końcu o youtuberze, mającym dodatkowo dużo mniejsze doświadczenie. Niedawno 28-latek rozprawił się z Mike'iem Tysonem.

Joshua - Paul jeszcze w grudniu? Promotor Brytyjczyka zabrał głos

O szczegółach donosi między innymi Sky Sports. "Doniesienia w USA sugerują, że Joshua jest bliski sfinalizowania walki z Paulem w Miami w grudniu" - piszą Brytyjczycy w tekście. Określają ponadto potencjalną konfrontację jako "rozgrzewkową". "W tym tygodniu podejmiemy decyzję, czy będzie walczył w tym roku. Musimy podjąć decyzję do końca tego weekendu. (…) Myślę, że zostanie zmiażdżony jak najszybciej, ale będzie mnóstwo ludzi na całym świecie, którzy będą chcieli to obejrzeć" - przyznał natomiast Eddie Hearn, ostrzegając zarazem Amerykanina przed ewentualnym wyzwaniem.

Powyższe słowa jasno wskazują, że oficjalne ogłoszenie może nastąpić dosłownie w każdej chwili. Kibiców boksu czekają szalone najbliższe godziny.

Polskie gwiazdy boksu typują wynik walki Tyson Fury - Ołeksandr Usyk 2. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Zobacz również:

Damian Knyba
Boks

Szaleństwo w Niemczech na punkcie walki Polaka. O mistrzostwo świata. Ogłosili już koniec

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa
Anthony Joshua (z lewej) w walce z Danielem Dubois
Anthony Joshua (z lewej) w walce z Danielem DuboisAFP
Anthony Joshua
Anthony JoshuaDaniel LealAFP
Anthony Joshua
Anthony JoshuaChris Graythen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja