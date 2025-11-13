Joshua znalazł szokującego rywala. Na Wyspach już huczy, w tle nazwisko Tysona

Anthony Joshua ostatni raz w ringu pojawił się ponad rok temu. Brytyjczyk na wypełnionym po brzegi Wembley przegrał przed czasem z Danielem Dubois, po czym udał się na przerwę. Pauza niepokojąco się wydłuża, co zdecydowanie nie działa na korzyść zawodnika. Co jakiś czas o sportowcu robi się jednak głośno. Choćby w polskich mediach spore poruszenie wywołał przylot gwiazdora do kraju nad Wisłą na zaproszenie Jakuba Chyckiego. Pod okiem zaufanego człowieka Ołeksandra Usyka przeszedł szereg badań diagnostycznych.

Niewykluczona jest dalsza współpraca, ponieważ bokser zamierza kontynuować karierę. Ba, na Wyspach gruchnęły właśnie wieści o potencjalnym pojedynku. I to z sensacyjnym rywalem, bo w przeciwnym narożniku prawdopodobnie stanie Jake Paul. Nazwisko Amerykanina masowo pojawia się w brytyjskich mediach. To byłoby jedno z najbardziej zaskakujących ogłoszeń w XXI wieku. Mowa w końcu o youtuberze, mającym dodatkowo dużo mniejsze doświadczenie. Niedawno 28-latek rozprawił się z Mike'iem Tysonem.

Joshua - Paul jeszcze w grudniu? Promotor Brytyjczyka zabrał głos

O szczegółach donosi między innymi Sky Sports. "Doniesienia w USA sugerują, że Joshua jest bliski sfinalizowania walki z Paulem w Miami w grudniu" - piszą Brytyjczycy w tekście. Określają ponadto potencjalną konfrontację jako "rozgrzewkową". "W tym tygodniu podejmiemy decyzję, czy będzie walczył w tym roku. Musimy podjąć decyzję do końca tego weekendu. (…) Myślę, że zostanie zmiażdżony jak najszybciej, ale będzie mnóstwo ludzi na całym świecie, którzy będą chcieli to obejrzeć" - przyznał natomiast Eddie Hearn, ostrzegając zarazem Amerykanina przed ewentualnym wyzwaniem.

Powyższe słowa jasno wskazują, że oficjalne ogłoszenie może nastąpić dosłownie w każdej chwili. Kibiców boksu czekają szalone najbliższe godziny.

Polskie gwiazdy boksu typują wynik walki Tyson Fury - Ołeksandr Usyk 2. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Anthony Joshua (z lewej) w walce z Danielem Dubois AFP

Anthony Joshua Daniel Leal AFP

Anthony Joshua Chris Graythen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP